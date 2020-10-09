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Aydıncık’ta orman yangını çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, Bozyazı ilçesinin yerleşim yerlerine kadar geldi.

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, Bozyazı ilçesinin yerleşim yerlerine kadar geldi. Hem havadan hem de karadan ekipler, orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Sırtlan Koyağı mevkiindeki ‘orman gençlik sahasında’ henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgedeki yangına, Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple birlikte, 1 helikopter, 25 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının yerleşim alanları ve seralara sıçramaması için de çalışma yapıyor.
Yetkililer, yangının çıktığı alanın 2008 yılında çıkan büyük yangında yanan yer olduğunu ve yanan yere dikilen kızılçam fidanlarının yani gençlik sahası olduğunu belirttiler.

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