HABER

Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:48 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Aydın'da 17 ilçede ve 34 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Aydın'da 17 ilçede ve 34 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Efeler İlçesi kırsal Ovaeymir Mahallesi'ndeki fidan dikim noktasında yapılan törende 44 dekar alanda 3 bin fidan Aydın Valisi Yavuz Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, daire müdürleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, jandarma, polis, sağlık ekipleri ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. İl genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşadı. Yörük ve efe kıyafeti giyerek dikmeye gelenlerde dikkat çekti. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de öğrenciler gibi kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını dikti.

'ORMANLARINDAN BİR DAL KESENİN BAŞINI KESERİM DİYEN ECDADIN TORUNLARIYIZ'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, dünyada bir ilki gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizim milletimizin ezelden beri ağaca, ormana ve yeşile olan sevgisi muhabbeti ile bağlılığı hepimizce malumdur. Kapımızın eşiği, bebeğimizin beşiği ve soframızın kaşığı diye bahsederiz ormandan. 'Ormanlarından bir dal kesenin başını keserim' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ağaca verdiğimiz önemi tüm dünya biliyor. '11.11. 2019' tarihinde ülke genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin topraklarının yüzde 29'u, Aydın'ın ise yüzde 40'ı ormanlarla kaplıdır. 100 bin fidanı Aydın'da toprakla buluşturuyoruz. Gençler size emanet edeceğimiz ülke bu şekildedir. Siz bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER FİDANLARI ELLERİYLE DİKTİ

Okullardan gelen öğrenciler kendilerine ayrılan alanlarda fidanlarını tek tek dikti. Osman Yozgatlı Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, "Bugün 11 milyon ağaç kampanyasına katkı yapmak için buradayız. Bir fidan da ben diktiğim için mutluyum" derken, ikizi Arda Çiftçi ise, "Geleceğe nefes ol projesi kapsamında toplandık. Elimdeki bu fidanı toprakla buluşturacağım. Türkiye'de fidan sayısını artıracağız" dedi.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu da, "Ormanlarımızı güçlendirmek için fidan dikimindeyiz. Biz Yörüklerin ormansız yani doğa olmadan yaşaması mümkün değildir. Doğayı sevdiğimiz ve koruduğumuz için, çoğaltmak için buradayız" dedi.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Kan ver hayat kurtarKan ver hayat kurtar
Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandıGediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.