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  4. Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 01:35 | Son Güncelleme

Aydın'da 109 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ayrı operasyonlarda içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu.

Botta aralarında çocukların da olduğu 92 Suriye, 14 Afganistan, 2 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik

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