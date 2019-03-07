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Aydın'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Aydın'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken mahsur kaldıkları botta yardım isteyen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin, Kuşadası açıklarında yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 7 Afganistan, 2 Kongo, 1 Orta Afrika, 1 Togo uyruklu 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen kurtarma Sahil Güvenlik

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