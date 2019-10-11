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Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 02:09 | Son Güncelleme

AYDIN Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- AYDIN Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik bot olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu toplam 81 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Kaçaklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Öte yandan, Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 11'i Filistin, 28'i Suriyeli olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplam 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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