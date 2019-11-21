HABER

Aydın'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:14 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin bahçesine düzenlenen kaçak kazı operasyonunda şüpheliler kaçtı.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin bahçesine düzenlenen kaçak kazı operasyonunda şüpheliler kaçtı. Bölgede arkeologların yaptığı çalışmada Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Geyre Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün gece saatlerinde UNESCO dünya mirası listesinde olan Afrodisias Antik Kentinin bulunduğu Kırsal Geyre Mahallesi'ndeki İsmet Yılmaz'a ait zeytinlik bahçesinde kaçak kazı yapan 5- 6 kişilik bir grup olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Bölgeye baskın yapan ekipleri fark eden grup kaçarken, jandarma bölgeyi koruma altına aldı.
Karacasu Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Afrodisias Müzesi'nde görevli arkeologların gözetiminde Karacasu Belediyesi'nden getirtilen kepçeyle bölgede kazı yapıldı. Kazıda Roma dönemine ait lahit kapağı toprak altından gün yüzüne çıkarıldı. 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen lahit kapağı, koruma altına alınıp Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtıTekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı
Vahşice öldürdü! Duruşma salonu buz kestiVahşice öldürdü! Duruşma salonu buz kesti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.