Aydın'da 2 bin ton pamuk yandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 2 bin ton pamuk, kül oldu.

Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında, Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de çalışmalara destek verildi. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 2 bin ton pamuk kül oldu.

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