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Aydın'da 2 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın, bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Aydın'da 2 ev yandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın, bitişikteki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi.
KOAH hastası Ömer Eliş'in (61) Zafer Mahallesi 14/1 Sokak'taki yalnız yaşadığı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikte yer alan ve bu sırada içeride kimsenin olmadığı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevlerin sardığı evdeki Eliş, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı. Dumandan etkilenen Eliş, sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Evlerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Aydın'da 2 ev yandıAydın'da 2 ev yandıAydın'da 2 ev yandı

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