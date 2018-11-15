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Aydın'da 2 mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:25 | Son Güncelleme

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz: - "2 mahalle muhtarı, mahallerindeki hazine arazilerinin işgali konusunda ihmal ve kendi mahallesinde oturan vatandaşlara teşvik ve yer göstererek işgal etmelerine yardımcı olma iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı"

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların Denizköy ve Fevzipaşa Mahallesi'nde hazineye ait arazilerin işgal edildiği yönünde şikayette bulunması üzerine Didim Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında adı geçen Denizköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, "2 mahalle muhtarı, mahallerindeki hazine arazilerinin işgali konusunda ihmal ve kendi mahallesinde oturan vatandaşlara teşvik ve yer göstererek işgal etmelerine yardımcı olma iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı." dedi.

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