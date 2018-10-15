Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Mavişehir açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 ayrı lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 18 Afganistan, 4 Irak ve 2 Suriyeli, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum