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Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Mavişehir açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 ayrı lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 18 Afganistan, 4 Irak ve 2 Suriyeli, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Aydın Didim düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Sahil Güvenlik Yakalama

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