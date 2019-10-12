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Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesinde polisten kaçan ve daha sonra boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan kamyonetten 16'sı Afganistan, 8'i Kongo Cumhuriyeti uyruklu 24 düzensiz göçmen çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisten kaçan ve daha sonra boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan kamyonetten 24 düzensiz göçmen çıktı.

Kuşadası İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Karaova Mahallesi Sahil Sitelerinde 1 lastik bot, 1 bot motoru ile 4 bot şişirme pompasının bulunması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, siteye gelen şüpheli bir kamyonetin plakasını belirleyip aracın yerini tespit etti.

Ekipler, kamyoneti Soğucak Mahallesi girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Yaylaköy mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Kamyonetin kasasını açan ekipler, 16'sı Afganistan, 8'i Kongo Cumhuriyeti uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olay yerinden kaçan ve organizatör olduğu öğrenilen şoför A.Z'yi arama çalışması sürüyor.

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düzensiz göçmen Kovalamaca lastik bot

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