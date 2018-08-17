Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter ekibi, Pamucak açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik bot ekibi, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum