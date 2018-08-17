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Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter ekibi, Pamucak açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik bot ekibi, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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düzensiz göçmen Kuşadası operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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