Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Balat Mahallesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına düzensiz göçmenlerin geçeceği bilgisini alan Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5'i Filistin, 4'ü Irak ve 19'u Suriye uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin, Yunanistan'a gitmek için İzmir'den 2 minibüsle Didim'e geldiklerini ve kendilerini getiren kişilerin daha sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, organizatör olduğu iddiasıyla M.N.K'yi gözaltına alırken, yabancı uyrukluları getirdiği tahmin edilen araçlardan birini de terk edilmiş halde buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

