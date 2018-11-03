Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çamlık Mahallesi Manastır koyu mevkisinde bir grubun yasa dışı geçişe hazırlandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerce yakalanan aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 30 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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