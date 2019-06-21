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Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilerek yakalanan 32 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Pamucak açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu yabancı uyruklu kişiler Sahil Güvenlik botuna alındı.

Karaya çıkartılan 15 Somali, 10 Suriye, 3 İran, 2 Cibuti, 1 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu 32 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kuşadası Sahil Güvenlik uçak

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