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Aydın'da 33 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Aydın'da 33 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, 33 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Didim kara yolunda devriye faaliyetini sürdüren jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüste kimlik kontrolü yaptı.

Suriye uyruklu M.A'nın kullandığı minibüste, 33 göçmen tespit edildi.

Göçmenlerin "bir otomobille kendilerine öncülük edildiğini" söylemesi üzerine, bu araç Didim ilçesinde durduruldu. Araçtaki 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Organizatör oldukları belirlenen zanlılardan Filistin uyruklu A.M. ile Suriye uyruklu M.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma organizatör

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