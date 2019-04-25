Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Arapça Boğazı mevkisinde lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik botta 18 Filistin, 12 Suriye ve 4 Eritre uyruklu bulunduğunu belirledi.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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