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Aydın'da 4 asırlık Tevrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.

Aydın'da 4 asırlık Tevrat ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 400 yıllık Tevrat ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yaşayan G.D. adlı kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine G.D.'nin evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat bulundu. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.D. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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Aydın'da 4 asırlık Tevrat ele geçirildiAydın'da 4 asırlık Tevrat ele geçirildi

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