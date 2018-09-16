Aydın'da 4 kişi kayalıklarda mahsur kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sazlı Mahallesi Şarlak mevkisinde spor amaçlı dağa çıkan 4 kişi kayalıklarda mahsur kaldı.
Telefonla yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, kayalıklarda mahsur kalan kişilerin indirilmesi için çalışma başlattı.
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