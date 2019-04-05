Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 14'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Söke-Didim kara yolu Akyeniköy yakınlarında seyir halindeki bir minibüs, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
Minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçta 10 can yeleği ele geçirilirken organizatör olduğu değerlendirilen Suriyeli şoför gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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