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Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 22:19 | Son Güncelleme

Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Togo, Orta Afrika, Filistin, Suriye, Eritre, Gana ve Gabon uyruklu 48 kişiyi gözetim altına aldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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