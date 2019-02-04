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Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 00:48 | Son Güncelleme

Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında denize açılan lastik bota müdahale etti.

Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Suriye, 18'i Irak uyruklu 49 kişi yakalandı.

Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Sahil Güvenlik yabancı uyruklu

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