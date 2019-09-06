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Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 22:59 | Son Güncelleme

Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde "drone"la yerleri tespit edilen yurt dışına kaçma hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri "drone"la yaptığı denetimler sırasında Umut Sitesi yakınlarında düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye hareket eden Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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