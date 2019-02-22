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Aydın'da 497 bekçi yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan törenle, 497 bekçi, yemin ederek göreve başladı.

Aydın'da 497 bekçi yemin etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan törenle, 497 bekçi, yemin ederek göreve başladı.
Aydın'da 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri için Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yemin töreni yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ile yemin eden bekçilerin aileleri törene katıldı. Törende konuşan Vali Köşger, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde emniyet teşkilatının bünyesinde çarşı ve mahalle bekçileri yeniden ihya edildi. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi.
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Duru ise "Sınavlarda başarılı olan, 71 farklı ilden gelen, 497 çarşı ve mahalle bekçimiz, yaklaşık 1, 5 aylık gece- gündüz hafta içi eğitimlerini tamamlamıştır. Sertifikalarını almaya ise hak kazanmışlardır. Eskiden bekçiler, huzurlu ve güvenli mahallede yaşamanın teminatıydı. Her zaman cesaretli ve kuvvetli insanlardan seçilen bekçiler, sokak başlarında ben buradayım siz rahat uyuyun manasında düdüklerini öttürürler. Gecenin sessizliğinde öttürdükleri düdük 'asayiş berkemal' anlamına gelirdi. Bugün bu tekrar hayata geçirilmektedir" dedi.
Törende bekçiler adına konuşan Muhammet Demir, "Bu kutsal bekçilik mesleğine adım atarak milletimize ve devletimize hizmet etmek için görev alacağız. Hüzünlüyüz. Çünkü okulda birlik ve beraberliğin bugün sonuna geldik. Bizler burada aldığımız eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, halkla iyi ilişkiler kurabilen ve edeceğimiz yemine bağlı kalan bekçiler olarak vatanımızın her köşesinde devletimize ve milletimize en iyi bir şekilde hizmet vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından bekçilerden üçünü sertifikalarını Vali Köşger verdi. Daha sonra 497 bekçi yemin ederek, görevlerine başladı. Bekçilerin aileleri ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti, duygusal anlar yaşadı.

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Aydın'da 497 bekçi yemin ettiAydın'da 497 bekçi yemin ettiAydın'da 497 bekçi yemin ettiAydın'da 497 bekçi yemin etti

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