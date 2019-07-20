HABER

Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 dakika yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir’e doğru giden Tayfun H.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 dakika yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir’e doğru giden Tayfun H. (62) yönetimindeki 35 HD 0178 plakalı tır otoban gişelerine gelmeden önce, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra refüje çıkarak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Tayfun H.’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Tayfun H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitemBabadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son yolculuğuna uğurlandıMaganda kurşunu kurbanı minik Eren son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.