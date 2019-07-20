Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 dakika yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir’e doğru giden Tayfun H. (62) yönetimindeki 35 HD 0178 plakalı tır otoban gişelerine gelmeden önce, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra refüje çıkarak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Tayfun H.’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Tayfun H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

