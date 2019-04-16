Aydın'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla denizden yurt dışına geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin, bindikleri lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bot içerisinde, aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 51 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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