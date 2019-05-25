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Aydın'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Aydın'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Menderes Kanalı açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacakları tespit edilen bottaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarına giden ekipler, burada da 11 yabancı uyrukluyu yakalayarak kıyıya çıkardı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Aydın Didim düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik Yasa Dışı yurt dışı

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