Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 52 düzensiz göçmen, yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan ve karaya çıkarılan 43 Suriye, 8 Filistin ve 1 Irak uyruklu 52 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

