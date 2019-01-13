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Aydın'da 71. Deve Güreşi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 166 pehlivan deve güreşti

Aydın'ın Germencik ilçesinde 71. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Germencik Belediyesi tarafından Alangüllü Mahallesi Arenası'nda organize edilen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 166 pehlivan deve yarıştırıldı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen yaklaşık 5 bin vatandaş festivali izledi. Alanda yer bulamayan bazı vatandaşlar, traktör römorku ile kamyon kasalarında etkinliği takip etti.

Müsabakalar sırasında kaçan bazı develer seyircileri heyecanlandırdı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Deve güreşi, geleneksel kültürümüzden biri. Amacımız bu geleneği devam ettirmek. Gelecek nesillere de bu kültürümüzü aktarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları ve hediyeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Deve güreşlerini, Kaymakam Ayhan Işık ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da izledi.

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Deve Güreşi festival güreş

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