Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye sırasında tespit ettiği 2 lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye, Somali, Uganda, Kamerun, Filistin, Sudan ve Afganistan uyruklu toplam 73 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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