Aydın'da 79 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarından lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 39 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik botuna alındı.

Ekipler, durdurdukları başka bir lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Kıyıya çıkarılan 79 düzensiz göçmenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

