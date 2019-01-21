Aydın'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Güzelçamlı Mahallesi'nde kıyıda demirleyen tekneye operasyon düzenledi.
Operasyonda 4'ü çocuk 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile tekne sahibi İ.P. yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yabancı uyrukluları yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen İ.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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