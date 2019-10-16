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Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı unsurları, Tekağaç açıklarında bir tekne ve lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 40 Afganistan, 40 Suriye, 2 Kongo, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu 85 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan tekne sahibi olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

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