Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 67 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyulama noktasında bir otobüste yaptığı aramada yurt dışına kaçış hazırlığındaki 25 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

