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Aydın'da 94 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:15 | Son Güncelleme

Aydın'da 94 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriye, 37 Afganistan, 5 Sierra Leone, 4 Filistin ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Ege Denizi Kuşadası Yasa Dışı

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