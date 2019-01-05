Aydın'da 94 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriye, 37 Afganistan, 5 Sierra Leone, 4 Filistin ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

