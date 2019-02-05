Aydın'da ağaçtan düşen kişi öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Günaydın (51), Çallı Mahallesi'nde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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