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Aydın'da ahşap evde yangın 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın'da ahşap evde yangın 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, bugün öğle saatlerinde İsabeyli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap bir evde çıktı. Ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa bir süre içerisinde yangıa müdahalede bulundu. Evin ahşap olması nedeniyle ekipler, yoğun süren müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan ilk incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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Aydın'da ahşap evde yangın Aydın'da ahşap evde yangın

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