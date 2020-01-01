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  4. Aydın'da akrabasını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı

Aydın'da akrabasını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Aydın'da akrabasını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde akrabasını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Çine Sanayi Sitesi'nde dün akrabası Adil Bağdatlı'yı öldürdükten sonra trafik uygulaması yapan polislere teslim olan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

H.Ö'nün, ifadesinde, Bağdatlı'nın iş yerine miras konusunu konuşmak için gittiğini, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de ruhsatsız silahıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Adil Bağdatlı (80), dün Çine Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, eşinin yeğeni olduğu belirtilen H.Ö. (46) Aydın-Muğla kara yolunda trafik uygulaması yapan polislere Bağdatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu.

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Çine'deki Cinayet Zanlısı Tutuklandı

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