HABER

Aydın'da apartman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

Bodrum katında çıkan yangın sırasında üst katlara yayılan dumandan 2'si bebek 4 kişi etkilendi

Aydın'da, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde E.K'ye ait 3 katlı binanın ev eşyaları bulunan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede diğer dairelere de yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dışarıda olan E.K, evlere girerek 2'si bebek 4 kişiyi dışarı çıkardı. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişiye ambulansta müdahale etti.

Sağlık durumları iyi olan kişilerin yakınları, müdahale sırasında gözyaşı döktü.

Aydın'da apartman yangını

- Bodrum katında çıkan yangın sırasında üst katlara yayılan dumandan 2'si bebek 4 kişi etkilendi

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını

Aydın'da apartman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum duman itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.