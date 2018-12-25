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Aydın'da apartmanda yağmur suyu kavgası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 18:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde apartman görevlisi ile aynı binanın zemin katındaki iş yerinin sahibi arasında, yağmur suyu tahliye borularından akan su nedeniyle kavga çıktı.

Aydın'da apartmanda yağmur suyu kavgası: 5 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde apartman görevlisi ile aynı binanın zemin katındaki iş yerinin sahibi arasında, yağmur suyu tahliye borularından akan su nedeniyle kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı bıçaklı kavgada, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Meşrutiyet Mahallesi, 2079 Sokak'taki apartmanın yağmur suyu tahliye borularından akan sular iddiaya göre, zemin kattaki şans oyunları bayisine girdi. İş yeri sahibi A.Ç., saat 14.30 sıralarında durumu apartman görevlisi M.Ö.'ye bildirdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, A.Ç. ve M.Ö.'nün yakınlarının da gelmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçakların kulanıldığı kavgada apartman görevlisi M.Ö. ve iş yeri sahibi A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Atütürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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