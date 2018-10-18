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Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu İlçesi Kaymakamı Ahmet Soley ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ünlü fotoğrafçı Ara Güler tarafından keşfedilen Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Ara Güler Sergi Salonu'nu ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu İlçesi Kaymakamı Ahmet Soley ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ünlü fotoğrafçı Ara Güler tarafından keşfedilen Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Ara Güler Sergi Salonu'nu ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Ara Güler'in vefatı nedeniyle Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Ara Güler Sergi Salonu'nu ziyaret ederek çelenk bıraktı. Afrodisias Müze Müdürü Arkeolog Baran Aydın'dan Ara Güler hakkında bilgi alan Karacasu
Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, sanatçının yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler, bir açılış için geldiği Karacasu ilçesinden dönerken yolunu kaybederek Afrodisias Antik Kenti'nin kalıntılarını bulmuş ve ardından yapılan çalışmayla antik kent gün yüzüne çıkarılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldıAydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldıAydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı

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