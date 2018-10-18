Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu İlçesi Kaymakamı Ahmet Soley ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ünlü fotoğrafçı Ara Güler tarafından keşfedilen Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Ara Güler Sergi Salonu'nu ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Ara Güler'in vefatı nedeniyle Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Ara Güler Sergi Salonu'nu ziyaret ederek çelenk bıraktı. Afrodisias Müze Müdürü Arkeolog Baran Aydın'dan Ara Güler hakkında bilgi alan Karacasu
Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, sanatçının yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler, bir açılış için geldiği Karacasu ilçesinden dönerken yolunu kaybederek Afrodisias Antik Kenti'nin kalıntılarını bulmuş ve ardından yapılan çalışmayla antik kent gün yüzüne çıkarılmıştı.
FOTOĞRAFLI
Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak
BM’den flaş çağrı: Gazze patlıyor! Bu abartma ya da bir uyarı değil!
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!
'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi
Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum