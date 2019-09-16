Aydın'da arı kuşu avcılarına para cezası

Aydın'da avlanması yasak olan arı kuşu ve dağ kuyruksallayanı kuşunu avlayanlara 14 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, avlanması yasak 19 arı kuşu (meraops apiester) ve 1 dağ kuyruksallayanı (motacilla cinerea) ele geçirildi.

Kuşlara el koyan ekipler, avcılara Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına aykırı avlandıkları gerekçesiyle 14 bin 100 lira para cezası kesti.

