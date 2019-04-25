HABER

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli arı geliştirme ve bal üretim merkezilerinin başında gelen Aydın’da sezona iyi başlayan arıcılar bir anda binlerce kovan arının telef olması ile birlikte şok yaşadı.

Türkiye’nin en önemli arı geliştirme ve bal üretim merkezilerinin başında gelen Aydın’da sezona iyi başlayan arıcılar bir anda binlerce kovan arının telef olması ile birlikte şok yaşadı. Ülkenin dört bir yanından bölgeye getirilen binlerce kovan arının önemli bir kısmı tam gelişme çağındayken telef olurken arı ölümlerinin tamamının duyarsız kişilerin tarım ilacı kullanmasından kaynaklandığı belirlendi.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki bölgelerde binlerce kovan arı, dünden bu yana telef olmaya başladı. Kovana zehir almış vaziyette dönen arıların, kovandaki sağlam arıları da zehirlediğini belirten arıcılar, son 24 saatte telef olan arı miktarının yaklaşık 5 bin kovanı bulduğunu belirterek tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yardım istedi. Tarımsal ilaçlamanın ya akşam saatlerinde ya da arıya zarar vermeyen ilaçlarla yapılması halinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirten arıcılar kimsenin arıcıya sahip çıkmadığını belirtti.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’i de arıcıya sahip çıkmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştiren gezginci arıcılar "Kimse arıcıya sahip çıkmıyor" diye dert yandı.

"Avrupalılar kendi kullanmadığı zehri Türkiye’ye satıyor"
Olaydan sonra bölgeye gelip inceleme yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, olayın sadece basit bir arı ölümü olarak değil, ülkenin ciddi bir meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Kullanılan zehirli ilaçlarla Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne de zarar verildiğini belirten Özdemir, "Bu ülkede 12 bin adet bitki türü varken, Avrupa’nın toplamında bitki 10 bin civarında. Düşünebiliyor musunuz Avrupa’da kullanılmayan zehri biz ithal ederek kendi ülkemizdeki bitki çeşitliliğini ve arıyı yok ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Tarım Bakanlığını göreve çağırıyoruz. Hal böyle devam ederse Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde bal üretimi de kalmaz" diye konuştu.

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.