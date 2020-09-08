Aydın’da asırlık zeytin ağaçları alevlerle teslim oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçelerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 4 saatte kontrol altına alınan yangında çoğunluğu zeytin ağacından oluşan 7 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangın gece saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre büyük bölümü zeytin ağaçlarının bulunduğu alan olmak üzere 7 hektar alan zarar gördü. 19 yıl önce de aynı yerde çıkan yangında bölge büyük zarar gördüğü, aralarında asırlık ağaçların da bulunduğu birçok zeytin ağacının da yandığı bilgisine ulaşıldı. Yangın çıkan araziye araçla ulaşım olmaması yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangına iş makinaları ile bölgeye yol açılmasının ardından Orman Yangını Ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangına; 9 arazöz, 3 iş makinası, 4 su tankeri, 30 işçi, 8 orman mühendisi, bir helikopter, aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Nazilli Belediyesine ait su tankerleri, Dereağzı Mahallesi sakinleri müdahale etti.

Dereağzı Mahallesi’ne gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmaları yerinde inceledi. Yangın nedeniyle arazileri büyük zarar gören mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan, “Ulaşımın zor olduğu alanda çıkan yangın ekiplerimizi oldukça zorladı. İş makinelerinin devreye girmesi ile açılan yoldan müdahale eden ekipler yangını büyük çaba göstererek kontrol altına aldılar. Emeği geçen herkse çok teşekkür ediyor, yangında malı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Yangının, iddiaya göre tarlasındaki incirlere bakmaya giden bir kişinin arıza yapan motosikletini tamir ettiği sırada motosikletinin alev alması sonucu başladığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

