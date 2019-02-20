Aydın'da ATM dolandırıcılığına tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koydukları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir memur, kent merkezinde bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatını fark edince soruşturma başlatıldı.

Parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ATM'ye aparatı monte eden şüphelileri belirledi.

Teknik takip sonucu şüphelilerin izine ulaşan ekipler, Efeler ve İncirliova'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek, N.S.D. (28) ve M.K'yi (27) gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin kart kopyalama aparatını aldıklarını söylediği M.T. de (41) Denizli'de gözaltına alındı.

Kuşadası'na getirelen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

