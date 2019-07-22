Aydın’da aynı bölgede iki ayrı orman yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesi Mescitli ve buraya 15 kilometre uzaklıktaki Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi mevkiinde 45 dakika arayla çıkan iki ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesi Esenköy Arpaz mevkiinde 22 hektarlık alandaki orman yangının soğutma çalışmalarının hemen ardından bugün de Nazilli ilçesi Mescitli ve Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi mevkiinde orman yangını çıktı. İlk olarak Nazilli Mescitli Mahallesi mevkiinde bir dekarlık alanda etkili olan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü. Mescitli Mahallesi’ndeki yangının kontrol altına alınmasının ardından 45 dakika sonra, buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kuyucak Bucak Mahallesi mevkiinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangına 3 helikopter, 4 arazöz ve iki tanker ile müdahale ediliyor.

Aynı bölgede 24 saat içinde 3 yangın çıkmasından dolayı, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.