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Aydın'da babasını bıçaklayan genç tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

Aydın'da babasını bıçaklayan genç tutuklandı

Aydın'da babasını bıçakladıktan sonra polise teslim olan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde otomobiliyle bir büfeye giden M.C.K. (45) bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.C.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, emniyete giden oğlu F.K. (20) babasını kendisinin bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.

İfadesinde babasını aile içi sorunlar nedeniyle bıçakladığını savunan F.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.C.K'nin, Koçarlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
baba bıçak oğul yaralama

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