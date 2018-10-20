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Aydın'da balkondan düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Aydın'da balkondan düşen kadın öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Mücevher Varol, balkondan düştü.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol kurtarılamadı.

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