Aydın'da balkondan düşen kadın öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Çamlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Mücevher Varol, balkondan düştü.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol kurtarılamadı.
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