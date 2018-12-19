HABER

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 00:10 | Son Güncelleme

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iş arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Alper Selviboy ve iş arkadaşı Halil K, Horsunlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil K, yanında taşıdığı bıçakla Selviboy'a saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Selviboy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı gözaltına alındı, ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminatBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat
Papağana işkence yapan Murat Özdemir'den tepki çekecek yeni görüntülerPapağana işkence yapan Murat Özdemir'den tepki çekecek yeni görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak iş arkadaşı kavga ölüm

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Gökçek, Özhaseki'ye desteğini geri çekti

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.