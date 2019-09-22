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Aydın'da, biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 03:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, biçerdöver ve 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, biçerdöver ve 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Devlet Karayolu üzeri Yazırlı Mahallesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 09 RD 877 plakalı biçerdöver, Yazırlı yol ayrımından karayoluna çıktığı sırada, Nazilli yönünden Bozdağa istikametine giden Ahmet Emin Sıdar (69) yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ardından 09 PH 843 ve 09 U 4907 plakalı otomobiller de Sıdar'ın otomobiline arkadan çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Emin Sıdar ve eşi Kübra Sıdar'ın (69) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Diğer otomobillerde bulunan Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık çocukları Arya Kün, Sezai Baş ve Gülderen Baş ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde önlem alırken, Sıdar çiftinin cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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